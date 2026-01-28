Реклама

Россия
05:30, 28 января 2026Россия

В России захотели изменить правила продажи породистых животных

Депутаты ГД захотели обязать продавать собак и кошек с документами
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Reuters

Владельцев породистых животных в России захотели обязать продавать собак и кошек с документами. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующую инициативу поддержал комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Ожидается, что изменения затронут в первую очередь собак и кошек. Законопроект предусматривает обязательные документы о происхождении питомцев, создание федерального реестра заводчиков и контроль за племенной деятельностью. Уточняется, что закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский напомнил россиянам, что в ряде мест на собак необходимо надевать намордники, независимо от породы. В частности, законодательство РФ предусматривает использование намордника в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, на рынках, а также в общественном транспорте.

