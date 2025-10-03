Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:12, 3 октября 2025Экономика

Владельцам собак напомнили о требовании использовать намордник в ряде мест

Юрист Хаминский: На собаку необходимо надевать намордник в лифтах
Александра Качан (Редактор)

Фото: stock_studio / Shutterstock / Fotodom

В ряде мест на собак необходимо надевать намордники, независимо от породы. Об этом россиянам напомнил юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT.

По словам эксперта, федеральный закон предполагает, что владельцы определенных пород собак, указанных в специальном перечне, обязаны надевать на своего питомца намордник в любом общественном месте. Для остальных пород намордник обязателен только в некоторых местах, перечисленных в перечне благоустройства.

«Например, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, на рынках, в общественном транспорте», — пояснил Хаминский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах за нарушение правил содержания и выгула собак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Российского миллиардера Сулейманова доставили в суд

    Агата Муцениеце раскрыла вес во время беременности

    Названо условие взлета мировых цен на нефть до 200 долларов

    Владельцам собак напомнили о требовании использовать намордник в ряде мест

    В Армении посадили священника за призыв к захвату власти

    Глава Минфина США накричал на премьера Украины

    Минюст признал иноагентом бывшую сотрудницу Первого канала

    Средняя максимальная ставка по вкладам упала еще сильнее

    Пушилин рассказал о сроках восстановления Артемовска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости