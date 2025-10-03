Владельцам собак напомнили о требовании использовать намордник в ряде мест

Юрист Хаминский: На собаку необходимо надевать намордник в лифтах

В ряде мест на собак необходимо надевать намордники, независимо от породы. Об этом россиянам напомнил юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT.

По словам эксперта, федеральный закон предполагает, что владельцы определенных пород собак, указанных в специальном перечне, обязаны надевать на своего питомца намордник в любом общественном месте. Для остальных пород намордник обязателен только в некоторых местах, перечисленных в перечне благоустройства.

«Например, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, на рынках, в общественном транспорте», — пояснил Хаминский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах за нарушение правил содержания и выгула собак.