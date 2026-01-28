Россиянин описал село в Якутии фразой «как будто время замерзло 400 лет назад»

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал в селе Русское Устье в Якутии и описал его фразой «как будто время замерзло 400 лет назад». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что добраться в это место зимой можно только по льду — по одному из самых опасных в Якутии зимников. По его словам, там заканчивается привычная цивилизация.

Жители села называют себя «индигирщиками», пояснил Жирухин. В них смешалась кровь новгородских переселенцев и северных коренных народов.

«Сплав получился крепкий, красивый и очень устойчивый к холоду. Изоляция сработала как холодильник. Она сохранила суть народа в первозданном виде. Их предки пришли сюда еще при Иване Грозном, спасаясь от опричнины, или чуть позже — уходя от церковных реформ Никона», — добавил блогер.

Он также отметил, что местные разговаривают на чистом русском языке XVII века, который называют «досельным» (от слова «доселе»). В их речи почти нет заимствований из французского, немецкого или английского языков. «Здесь говорят так, как говорили в Великом Новгороде 400 лет назад», — поразился россиянин.

Быт в якутском селе суровый. Продукты туда завозят, но цены на них космические, поэтому жителям приходится рассчитывать только на себя. Например, чтобы попить чай, нужно поехать на реку, выпилить ледяные кирпичи и растопить их дома.

«Русское Устье показывает другой путь. Можно жить без айфонов, без торговых центров, без ипотеки и даже без "амбиций". Здесь люди сохранили то, о чем мы в гонке за успехом часто забываем. Внутренний стержень. Спокойствие. И какую-то очень глубокую, настоящую "русскость"», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил удивившие его привычки жителей русского Севера. По его мнению, суровые условия не делают их черствыми.