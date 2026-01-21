Реклама

Тревел-блогер описал жителей русского Севера фразой «условия не делают их черствыми»

Алина Черненко

Фото: Болот Бочкарев / РИА Новости

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин перечислил удивившие его привычки жителей русского Севера. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

«Север — про другие правила жизни. Иногда они выглядят дико, пока не понимаешь, зачем они нужны. Но главное открытие — люди. Суровые условия не делают их черствыми. А учат договариваться и помогать», — такими фразами описал северян россиянин.

Автор публикации рассказал, что водители не проезжают мимо стоящих у обочины машин на зимнике — временной трассе, проходящей по руслам замерзших рек. «Мы встретили водителя грузовика, который отогревал фильтры горелкой. Остановились, предложили чай, спросили про помощь. Он взял кружку дрожащими руками, отпил и сказал: "Спасибо, мужики. Здесь чужих не бывает. Все свои"», — поделился Жирухин.

Россиянин также отметил, что во время полярной ночи люди красят стены в оранжевый и зеленый и покупают световые будильники, «чтобы не сойти с ума». «Но главное средство от хандры — общение. Северяне показались мне удивительно открытыми. Видимо, одиночество в темноте переносится сложнее, чем на свету», — пояснил он.

Еще одна привычка северян, удивившая автора, — не глушить двигатель машины часами в пик морозов. Помимо этого, они используют специальные тканевые чехлы, которые называют Наташами. Под таким одеялом автомобиль остывает медленнее, заметил блогер.

Кроме того, Жирухин поразился, что на севере дети ходят в школу даже при температуре ниже 50 градусов. «Самое интересное: даже в дни, когда школу официально закрывают из-за мороза, дворы полны детей. Логика простая: учиться нельзя, а кататься с горки никто не запрещал», — пошутил он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в гостях у чукчей-оленеводов и описал их быт фразой «выжить городскому жителю невозможно». Он рассказал, что местные мужчины уходят в тундру налегке, спят в палатках или на нартах, охраняя оленей от волков.

