Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что скидки действуют на тарифы «Выгодный» и «Максимум» по промокоду KARUSEL на сайте перевозчика. Билеты по специальным ценам можно приобрести до 23:59 (мск) 8 февраля 2026 года, а улететь по ним — с 28 января по 24 октября 2026 года.

Ранее три региона России назвали выгодными направлениями для отдыха весной 2026 года. В их числе оказалась Орловская область.