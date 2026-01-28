Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.
Уточняется, что скидки действуют на тарифы «Выгодный» и «Максимум» по промокоду KARUSEL на сайте перевозчика. Билеты по специальным ценам можно приобрести до 23:59 (мск) 8 февраля 2026 года, а улететь по ним — с 28 января по 24 октября 2026 года.
Ранее три региона России назвали выгодными направлениями для отдыха весной 2026 года. В их числе оказалась Орловская область.