Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:04, 28 января 2026Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / Fotodom

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что скидки действуют на тарифы «Выгодный» и «Максимум» по промокоду KARUSEL на сайте перевозчика. Билеты по специальным ценам можно приобрести до 23:59 (мск) 8 февраля 2026 года, а улететь по ним — с 28 января по 24 октября 2026 года.

Ранее три региона России назвали выгодными направлениями для отдыха весной 2026 года. В их числе оказалась Орловская область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли подробности удара по Одессе

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    В Москве произошел транспортный коллапс

    Песков ответил на слова главы МИД Украины о мирных соглашениях

    Подозреваемые в создании мошеннической схемы сотрудники РЖД попали на видео

    Семь часов подмосковные хирурги спасали мужчину c раздробленным лицом

    США получат рой умных дронов-камикадзе

    В России оценили шансы прорыва ВСУ российской границы

    Раскрыта масштабная коррупционная схема сотрудников РЖД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok