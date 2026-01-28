Российская пенсионерка сдала полиции истязавшую внучку дочь

В Бурятии женщину признали виновной в истязании дочери и дали три года колонии

В Республике Бурятия местную жительницу признали виновной в истязании несовершеннолетней, неисполнении обязанностей по ее воспитанию и угрозам расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, жительница села Поселье регулярно злоупотребляла спиртными напитками. Напиваясь, она за незначительные провинности избивала свою несовершеннолетнюю дочь и оскорбляла ее. Истязания длились с января по август 2025 года.

В один из вечеров женщина повалила дочь, схватила ее за шею и начала душить, обещая лишить жизни. Девочке удалось вырваться, она рассказала обо всем бабушке, которая сдала дочь полиции. Приговор суда — три года и два месяца колонии.

