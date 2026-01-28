Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:55, 28 января 2026Силовые структуры

Российская пенсионерка сдала полиции истязавшую внучку дочь

В Бурятии женщину признали виновной в истязании дочери и дали три года колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Республике Бурятия местную жительницу признали виновной в истязании несовершеннолетней, неисполнении обязанностей по ее воспитанию и угрозам расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, жительница села Поселье регулярно злоупотребляла спиртными напитками. Напиваясь, она за незначительные провинности избивала свою несовершеннолетнюю дочь и оскорбляла ее. Истязания длились с января по август 2025 года.

В один из вечеров женщина повалила дочь, схватила ее за шею и начала душить, обещая лишить жизни. Девочке удалось вырваться, она рассказала обо всем бабушке, которая сдала дочь полиции. Приговор суда — три года и два месяца колонии.

Ранее в Волгоградской области к шести с половиной годам колонии приговорили отца шестерых детей за истязание несовершеннолетних и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти прояснили судьбу двух тысяч пропавших бойцов СВО. Некоторые отказывались выполнять боевые задачи

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    11-летнюю девочку обнаружили бездыханной в детском бассейне отеля

    Европа задумалась о сценарии выхода США из НАТО из-за Гренландии

    Лукашенко доложили о внедрении опыта СВО Белоруссией

    Умер один из создателей Т-90

    На Троекуровском кладбище началось прощание с Александром Олейниковым

    Раскрыт секрет успешного побега осужденных террористов из российского СИЗО

    ВС России поразили наводившую беспилотники на Крым систему ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok