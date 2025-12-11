В России дали срок истязавшему детей многодетному отцу-садисту

В Волгоградской области кусавшему своих детей россиянину дали 6,5 года колонии

В Волгоградской области к шести с половиной годам колонии приговорили отца шестерых детей за истязание несовершеннолетних и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, в течение двух последних лет мужчина регулярно и с особой жестокостью мучил 14-летнюю дочь и 12-летнего сына. В частности, он наносил им по рукам и ногам удары твердыми предметами, в том числе металлической шваброй, бил по голове, туловищу и верхним конечностям. Кроме того, россиянин кусал и сына, и дочь.

В пользу пострадавших детей судом взыскана компенсация морального вреда — каждому по 250 тысяч рублей.

