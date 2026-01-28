Рубио заявил о готовности США применить силу для обеспечения сотрудничества Венесуэлы

Рубио: США готовы применить силу для обеспечения сотрудничества Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа готова применить силу, чтобы обеспечить максимально возможное сотрудничество исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес с США. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает Bloomberg.

«Мы готовы применить силу для обеспечения максимального сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными. Мы надеемся, что в этом не будет необходимости, но мы никогда не уклонимся от своего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии», — сказал он.

По его словам, Родригес пообещала открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать средства от продажи нефти для закупки американских товаров.

Ранее Трамп назвал «очень хорошими» свои отношения с новой главой Венесуэлы, исполняющей обязанности президента страны Родригес, которая недавно выступила против «приказов Вашингтона». Она заявила, что Каракас должен перестать руководствоваться иностранными принципами в своей политике.