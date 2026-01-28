Реклама

Семенович похвасталась результатами похудения на фото в купальнике

Певица Анна Семенович показала фигуру в купальнике и рассказала о похудении
Мария Винар

Фото: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович похвасталась результатами похудения. Фото и публикация на данную тему появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя певица поделилась снимком, на котором показала фигуру в слитном купальнике ярко-синего цвета. В описании к посту Семенович рассказала, что семь лет назад начала резко набирать вес, несмотря на то, что в ее рационе не было изменений. Звезда не могла это принять и даже стала себя ненавидеть.

Позже, по ее словам, она научилась любить себя такой, какая она есть, но все равно продолжала набирать вес. Артистка обратилась к врачам, которые обнаружили у нее проблемы с щитовидной железой и прописали гормональные препараты.
Однако и они не помогали остановить набор веса.

«Причина крылась в инсулинорезистентности, которую под контролем врача мы начали корректировать с помощью уколов. Благодаря им в отпуске даже при минимуме физической активности мне удалось не набрать лишнего, а даже похудеть и встретиться со своей талией», — объяснила знаменитость.

В ноябре прошлого года Анна Семенович призналась в неудачной маммопластике.

