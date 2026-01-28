УАЗ объявил сроки производства нового рамного внедорожника

УАЗ: Производство внедорожника Sollers S9 начнется в третьем квартале 2026 года

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует начать производство новой модели рамного внедорожника Sollers S9 в третьем квартале 2026 года, сообщает ТАСС. Такие сроки назвал председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов по итогам визита на предприятие.

Он отметил, что этот проект является частью крупных инвестиционных планов завода на текущий год. Одним из основных этапов станет открытие нового прессового производства в конце мая или в июне. «Это, наверное, одни из самых больших инвестиций, которые не делались в завод с момента его основания», — отметил Ширинов.

Новая прессовая линия будет предназначена для изготовления кузовных деталей практически для всего будущего модельного ряда завода. В этот список войдут пикапы серии ST — модели ST6, ST8 и ST9, а также новый рамный внедорожник, выпуск которого намечен «на конец августа — начало сентября» этого года.

До этого на заводе заявляли, что производство модели Sollers S9 будет организовано по полному циклу. Этапы запуска, включая организацию штамповки кузовных элементов непосредственно на УАЗе, будут осуществляться с минимальной разницей во времени.

Ранее автоинструкторы перечислили семь самых опасных водительских ошибок на зимней дороге.