Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
10:45, 28 января 2026Авто

УАЗ объявил сроки производства нового рамного внедорожника

УАЗ: Производство внедорожника Sollers S9 начнется в третьем квартале 2026 года
Марина Аверкина

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует начать производство новой модели рамного внедорожника Sollers S9 в третьем квартале 2026 года, сообщает ТАСС. Такие сроки назвал председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов по итогам визита на предприятие.

Он отметил, что этот проект является частью крупных инвестиционных планов завода на текущий год. Одним из основных этапов станет открытие нового прессового производства в конце мая или в июне. «Это, наверное, одни из самых больших инвестиций, которые не делались в завод с момента его основания», — отметил Ширинов.

Новая прессовая линия будет предназначена для изготовления кузовных деталей практически для всего будущего модельного ряда завода. В этот список войдут пикапы серии ST — модели ST6, ST8 и ST9, а также новый рамный внедорожник, выпуск которого намечен «на конец августа — начало сентября» этого года.

До этого на заводе заявляли, что производство модели Sollers S9 будет организовано по полному циклу. Этапы запуска, включая организацию штамповки кузовных элементов непосредственно на УАЗе, будут осуществляться с минимальной разницей во времени.

Ранее автоинструкторы перечислили семь самых опасных водительских ошибок на зимней дороге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Вылетевший из Вьетнама в Россию самолет подал сигнал бедствия

    Отец участника СВО решил не хоронить сына по одной причине

    Сложивший полномочия сенатор Совфеда отправится на СВО

    Подмосковье выполнило половину месячной нормы по осадкам за сутки

    Победитель лотереи лишился четырех миллионов рублей из-за медлительности

    Кудрявцева высказалась о доходах Екатерины Гордон фразой «ездит на последнем Гелендвагене»

    УАЗ объявил сроки производства нового рамного внедорожника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok