09:01, 28 января 2026

Названы главные ошибки автомобилистов на зимней дороге

Автоинструкторы перечислили семь самых опасных водительских ошибок зимой
Марина Аверкина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Часто водители оказываются не готовы к зимней дороге и допускают ошибки, которые можно было бы избежать даже без специальной подготовки. «Лента.ру» выяснила у автоинструкторов, какие простые правила безопасности водители игнорируют зимой.

Привычка двигаться слишком близко к впереди идущему автомобилю опасна в любое время года, но зимой риск многократно возрастает. При несоблюдении безопасного интервала любое резкое торможение гарантирует столкновение. Дистанцию необходимо увеличивать пропорционально ухудшению состояния дорожного покрытия и росту скорости, объясняют специалисты.

Превышение безопасной скорости зимой лишает водителя возможности вовремя остановиться. Столь же опасен и быстрый вход в поворот — машина может потерять сцепление с дорогой. Паническое торможение и резкие движения рулем в такой ситуации почти наверняка приведут к заносу и вылету с траектории. Снижать скорость нужно заранее, а маневр выполнять плавно.

Разгоняться стоит только на прямых колесах. Увеличение тяги в повороте или при преодолении снежного наката часто заканчивается неконтролируемым разворотом. Зимой очень важна плавность и предсказуемость всех действий.

Нажатие на педаль тормоза при потере контроля над автомобилем обычно только усугубляет ситуацию. При заносе на заднеприводном автомобиле рекомендуется плавно сбросить газ, а на переднеприводном, наоборот, добавить тяги. Если выровнять машину не удается, нужно выпрямить колеса и затормозить. Прохождение контраварийных курсов станет лучшим решением для повышения уровня водительского мастерства.

Запоздалая реакция на занос — проблема многих водителей. Неправильно держа руль и опаздывая с его корректировками, водитель позволяет ошибкам накапливаться. В итоге каждый последующий «хлыст» (колебание задней оси) машины становится сильнее, а контроль над ней теряется окончательно.

Ассистенты водителя (системы курсовой устойчивости и антиблокировочная система тормозов) — важные помощники, но они имеют пределы. В критическом скольжении на первый план выходят законы физики. Кроме того, эффективность этих систем может различаться в зависимости от модели автомобиля и типа покрытия, а на рыхлом снегу тормозной путь иногда даже увеличивается.

Многие автомобилисты переоценивают возможности полного привода. Да, машина с четырьмя ведущими колесами имеет лучшее сцепление при разгоне, но это не влияет на его тормозной путь и устойчивость в повороте на скользкой дороге. Законы физики действуют на все типы привода одинаково. Водитель должен понимать характеристики своей системы полного привода и не терять бдительность.

Ранее ​​​​​​​владельцы Skoda Kodiaq рассказали о системных недостатках кроссовера.

