10:01, 28 января 2026Экономика

В Госдуме призвали сократить рабочую неделю одной категории россиян

Депутаты ЛДПР предложили сократить рабочую неделю многодетным родителям
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Депутаты Госдумы (ГД) от фракции ЛДПР призвали сократить рабочую неделю одному из родителей, имеющих трех и более детей. Об этой инициативе парламентариев сообщает РИА Новости.

Представители фракции сочли целесообразным сократить рабочую неделю многодетным родителям до 30 часов. В настоящее время, согласно положениям Трудового кодекса, оптимальная продолжительность рабочей недели должна составлять не более 40 часов.

Лидер фракции Леонид Слуцкий подчеркнул, что у работающих многодетных родителей каждая секунда на особом счету. Сокращение продолжительности рабочей недели поможет грамотно распределить время между работой и уходом за детьми. Сейчас у этой категории граждан нет возможности претендовать на подобную преференцию.

Депутат счел необходимым предоставить им такой шанс. Сокращение рабочей недели пошло бы на пользу не только многодетным родителям, но и государству, полагает Слуцкий. «Дадим нашим семьям больше свободного времени на воспитание детей — получим в будущем более здоровых, счастливых, активных граждан», — констатировал он.

Переход же всех работающих россиян на сокращенный режим рабочей недели в нынешних реалиях не представляется возможным, отмечала ранее депутат ГД Светлана Бессараб. По ее словам, начать соответствующий эксперимент можно будет только после окончания боевых действий на Украине.

