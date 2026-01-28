В Госдуме призвали сократить рабочую неделю одной категории россиян

Депутаты ЛДПР предложили сократить рабочую неделю многодетным родителям

Депутаты Госдумы (ГД) от фракции ЛДПР призвали сократить рабочую неделю одному из родителей, имеющих трех и более детей. Об этой инициативе парламентариев сообщает РИА Новости.

Представители фракции сочли целесообразным сократить рабочую неделю многодетным родителям до 30 часов. В настоящее время, согласно положениям Трудового кодекса, оптимальная продолжительность рабочей недели должна составлять не более 40 часов.

Лидер фракции Леонид Слуцкий подчеркнул, что у работающих многодетных родителей каждая секунда на особом счету. Сокращение продолжительности рабочей недели поможет грамотно распределить время между работой и уходом за детьми. Сейчас у этой категории граждан нет возможности претендовать на подобную преференцию.

Депутат счел необходимым предоставить им такой шанс. Сокращение рабочей недели пошло бы на пользу не только многодетным родителям, но и государству, полагает Слуцкий. «Дадим нашим семьям больше свободного времени на воспитание детей — получим в будущем более здоровых, счастливых, активных граждан», — констатировал он.

Переход же всех работающих россиян на сокращенный режим рабочей недели в нынешних реалиях не представляется возможным, отмечала ранее депутат ГД Светлана Бессараб. По ее словам, начать соответствующий эксперимент можно будет только после окончания боевых действий на Украине.