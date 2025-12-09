В Госдуме заявили о «витающем в воздухе» вопросе сокращения рабочей недели

Депутат Бессараб: Сокращение рабочей недели возможно после украинского конфликта

Проводить эксперимент по сокращению рабочей недели можно будет после украинского конфликта, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она заметила, что некоторые работодатели принимают решение о сокращении часов уже сейчас.

«На самом деле, это то, что витает в воздухе. Многие офисные работники уже пользуются доброй волей работодателей, которые сокращают рабочие часы, несмотря на то, что в России даже соответствующий эксперимент еще не ведется. Это особенно часто происходит в столицах регионов, в Москве», — рассказала депутат.

Весь мир, по словам Бессараб, переходит на снижение количества рабочих часов постепенно, путем добровольного эксперимента, который может занимать один-два года. Когда компании убеждаются, что это не влияет на производительность, они остаются на новом графике, объяснила политик.

«Но сейчас у нас есть много предприятий, которые работают в три смены 24/7. Они выпускают, в частности, технику и электронику, необходимые в рамках украинского конфликта. Если переходить на сокращение рабочей недели сейчас, на производствах придется вводить больше смен. И тогда либо вырастет себестоимость продукции, либо упадут зарплаты. Так что мы собираемся заняться этой темой, но уже после завершения конфликта», — заключила Бессараб.

Ранее результаты опроса SuperJob показали, что подавляющее большинство отечественных работодателей не готовы даже обсуждать возможность введения четырехдневки на постоянной основе. Подобная мера считается невыгодной для российских компаний из-за сохраняющегося на внутреннем рынке острого кадрового голода.