Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:09, 28 января 2026Бывший СССР

В Киеве приготовились рыть сельские туалеты

Глава Деснянской РГА Бахматов: В Киеве могут начать рыть сельские туалеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Киева рассматривают вариант с рытьем туалетов во дворах жилых домов. Об этом изданию «Левый берег» рассказал глава Деснянской районной государственной администрации (РГА) Максим Бахматов.

Он объяснил, что если отопление в городе не удастся восстановить, а морозы будут продолжаться, то водопровод и канализация выйдут из строя. «Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дыра — все. Будем делать туалеты, как в селе», — сказал чиновник.

«Мэр [Киева Виталий Кличко] говорит уезжать из города, а Бахматов говорит: будем рыть ямы», — резюмировал он.

Ранее Бахматов пожаловался, что от властей Киева звучат усмешки в связи с проблемами с электричеством. По его словам, в Киеве складывается критическая ситуация из-за блэкаута и отсутствия отопления. Бахматов отметил, что вопрос о действиях в подобных условиях поднимался еще летом, однако представители властей не могли дать на него ответ. «В ответ "ха-ха-ха, хи-хи-хи"», — посетовал глава РГА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания придумала ответ на притязания США на Гренландию

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    Стал известен скрытый фактор риска развития деменции

    Трамп предрек крах одной стране

    Глава МИД Венгрии неожиданно согласился с украинским политиком

    В Киеве приготовились рыть сельские туалеты

    Названы самые распутные страны мира. Какое место заняла Россия и где больше всего шансов найти опытного партнера?

    Мешки под глазами теперь считают сексуальными. Что об этом думают врачи?

    Фицо назвал срок завершения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok