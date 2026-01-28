В Киеве приготовились рыть сельские туалеты

Глава Деснянской РГА Бахматов: В Киеве могут начать рыть сельские туалеты

Власти Киева рассматривают вариант с рытьем туалетов во дворах жилых домов. Об этом изданию «Левый берег» рассказал глава Деснянской районной государственной администрации (РГА) Максим Бахматов.

Он объяснил, что если отопление в городе не удастся восстановить, а морозы будут продолжаться, то водопровод и канализация выйдут из строя. «Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дыра — все. Будем делать туалеты, как в селе», — сказал чиновник.

«Мэр [Киева Виталий Кличко] говорит уезжать из города, а Бахматов говорит: будем рыть ямы», — резюмировал он.

Ранее Бахматов пожаловался, что от властей Киева звучат усмешки в связи с проблемами с электричеством. По его словам, в Киеве складывается критическая ситуация из-за блэкаута и отсутствия отопления. Бахматов отметил, что вопрос о действиях в подобных условиях поднимался еще летом, однако представители властей не могли дать на него ответ. «В ответ "ха-ха-ха, хи-хи-хи"», — посетовал глава РГА.