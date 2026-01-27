В Киеве пожаловались на усмешки властей из-за блэкаута

Экс-советник мэра Бахматов пожаловался на усмешки властей из-за блэкаута в Киеве

В Киеве от властей звучат усмешки в связи с проблемами с электричеством. Об этом рассказал украинский предприниматель, бывший советник мэра Киева и глава Деснянского района украинской столицы Максим Бахматов, передает издание «Левый берег».

По его словам, в Киеве складывается критическая ситуация из-за блэкаута и отсутствия отопления. Бахматов отметил, что вопрос о действиях в подобных условиях поднимался еще летом, однако представители властей не могли дать на него ответ.

«В ответ "ха-ха-ха, хи-хи-хи". [Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГГА) Петра] Пантелеева спрашивал трижды, [мэра Киева Виталия] Кличко — трижды», — пожаловался глава Деснянского района Киева.

Ранее жители Киева заявили о температуре 13 градусов в домах. Они сообщили, что свет отключают на 10-12 часов, также есть проблемы с водой.

