Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:54, 27 января 2026Бывший СССР

Жители Киева заявили о температуре 13 градусов в домах

Жители Киева заявили о температуре 13 градусов в домах из-за блэкаута
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Температура в квартирах киевлян из-за длительных аварийных отключений электричества и тепла не поднимается выше 13 градусов, рассказали ТАСС местные жители.

«Свет отключают на 10-12 часов. И с водой большие проблемы: горячей нет вообще, холодную тоже отключают, или напор очень слабый», — заявил собеседник агентства.

Ситуацию усугубляют сбои в системах теплоснабжения — устранение которых затягивается на часы из-за нехватки персонала и материальных ресурсов у коммунальных служб.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением и теплоснабжением в городе будет лишь ухудшаться. В связи с этим он вновь призвал жителей украинской столицы к эвакуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политика Трампа привела к массовым протестам и кровопролитию в США. Чем это угрожает американскому президенту?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Мужчин призвали перестать демонизировать воздержание

    Признанная самой сексуальной женщиной в мире Тейяна Тейлор обнажилась на модном показе

    Жители Киева заявили о температуре 13 градусов в домах

    В Китае нашли подвох в словах Путина о взносе в Совет мира

    Постпред России в Вене заявил о ненадежности в репутации НАТО

    В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате «Аватар»

    В Харькове объекты энергетики получили сильные повреждения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok