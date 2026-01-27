Жители Киева заявили о температуре 13 градусов в домах

Жители Киева заявили о температуре 13 градусов в домах из-за блэкаута

Температура в квартирах киевлян из-за длительных аварийных отключений электричества и тепла не поднимается выше 13 градусов, рассказали ТАСС местные жители.

«Свет отключают на 10-12 часов. И с водой большие проблемы: горячей нет вообще, холодную тоже отключают, или напор очень слабый», — заявил собеседник агентства.

Ситуацию усугубляют сбои в системах теплоснабжения — устранение которых затягивается на часы из-за нехватки персонала и материальных ресурсов у коммунальных служб.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением и теплоснабжением в городе будет лишь ухудшаться. В связи с этим он вновь призвал жителей украинской столицы к эвакуации.