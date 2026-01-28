В Кремле оценили одно решение ЕС фразой «это их проблемы»

Песков: Отказ от российского газа — проблема самой Европы

Решение об отказе от российского газа является проблемой для самой Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это их проблемы. Они же все время говорили о диверсификации поставок газа. И сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, страны Евросоюза (ЕС) обрекают себя на зависимость от «небольшого количества источников газа», в первую очередь от США. Песков напомнил, что американский газ является достаточно дорогим.

Совет ЕС утвердил запрет на импорт сжиженного природного газа из России в страны ЕС с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года. Новые правила также включают в себя меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения.

