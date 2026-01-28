В правила о нулевой ставке налога при продаже акций внесли изменения

Совфед одобрил уточнение условий владения акциями для нулевой ставки НДФЛ

Совет Федерации одобрил законопроект, меняющий правила применения нулевой ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже ценных бумаг. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, освобождение от налога, как и сейчас, будет возможно в случае, если инвестор владел акциями более пяти лет. При этом уточняется, что период, на который владелец бумаг передавал их по договорам займа или репо, не будет обнулять общий пятилетний срок владения, и войдет в него.

Кроме того, планируется упростить продажу акций высокотехнологичных российских компаний. Сейчас от НДФЛ освобождаются доходы физлиц от реализации бумаг такого бизнеса при условии, что капитализация эмитента не превышает 75 миллиардов рублей. Однако получается, что акции, купленные на этапе первичного публичного размещения (IPO), не подпадают под налоговую льготу из-за существующего порядка определения капитализации.

В связи с этим законопроект уточняет, что для освобождения от НДФЛ будет достаточно, чтобы ценные бумаги были отнесены к высокотехнологичному сектору хотя бы в течение 365 последовательных дней, предшествующих дате их реализации или погашения.

Планируется, что новые правила, направленные, как сообщалось ранее, на повышение привлекательности долгосрочных инвестиций на фондовом рынке, вступят в силу со дня их опубликования и будут касаться доходов, полученных, начиная с 1 января 2026 года,