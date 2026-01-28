В России стремительно упали продажи популярного автобренда

«Автостат»: Продажи новых автомобилей УАЗ сократились на 36 процентов

В 2025 году россияне приобрели 19,8 тысячи новых автомобилей марки УАЗ, что на 36 процентов ниже показателя 2024 года. Такие данные опубликовал «Автостат».

Основной объем реализации пришелся на легкие коммерческие автомобили (LCV). За минувший год их было продано 10,9 тысячи единиц, что на 38 процентов меньше, чем в 2024 году. На данную категорию машин пришлось 55 процентов от всех продаж бренда. Доля легковых моделей марки — 45 процентов от общего объема. Покупатели приобрели 8,9 тысячи таких автомобилей, что также говорит о спаде (на 34 процента).

Наибольшим спросом в минувшем году пользовались автомобили семейства «СГР». Их было реализовано 7,6 тысячи единиц, что составляет более 38 процентов от общего показателя.

Флагманский внедорожник «Патриот» выбрали 6,1 тысячи покупателей. На третьем месте оказался легкий грузовик «Профи» с результатом 3,3 тысячи проданных машин. За ним следует «Пикап», разошедшийся тиражом 2,5 тысячи экземпляров. Внедорожник «Хантер» был продан в количестве 300 единиц.

