16:15, 28 января 2026Авто

Названа цена нового автомобиля от Sollers

Российский семиместный минивэн Sollers SF1 будет стоить от 2,25 млн рублей
Марина Аверкина

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Автомобильный концерн Sollers начал принимать предварительные заказы на пассажирский минивэн SF1, стоимость которого составит от 2 250 000 рублей, сообщает Auto.ru.

Семиместная версия модели появилась в линейке в середине декабря. По сравнению с базовым цельнометаллическим фургоном, доплата за новое исполнение — 100 тысяч рублей.

Длина минивэна составляет 5100 миллиметров, высота — 1900 миллиметров, что, по словам производителя, делает машину удобной для использования на тесных подземных парковках. Пространство кузова позволило оборудовать салон тремя рядами кресел. Второй ряд представлен двумя раздельными сиденьями, а третий (трехместный) можно сложить в пропорции 50/50.

Автомобиль оснащен полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 136 лошадиных сил, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Для эффективной работы силового агрегата производитель рекомендует использовать топливо марки АИ-92.

В базовую комплектацию Sollers SF1 войдут две фронтальные подушки безопасности, дисковые тормоза на всех колесах и датчики парковки сзади. Снаружи автомобиль получит противотуманные фары и светодиодные ходовые огни. В салоне обещаны кондиционер и аудиосистема. Функция подогрева доступна не только для передних сидений, зеркал и форсунок омывателя, но и для рулевого колеса.

Ранее эксперты указали автомобилистам на ошибки при откапывании машины из сугроба.

