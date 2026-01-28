Названа цена нового автомобиля от Sollers

Российский семиместный минивэн Sollers SF1 будет стоить от 2,25 млн рублей

Автомобильный концерн Sollers начал принимать предварительные заказы на пассажирский минивэн SF1, стоимость которого составит от 2 250 000 рублей, сообщает Auto.ru.

Семиместная версия модели появилась в линейке в середине декабря. По сравнению с базовым цельнометаллическим фургоном, доплата за новое исполнение — 100 тысяч рублей.

Длина минивэна составляет 5100 миллиметров, высота — 1900 миллиметров, что, по словам производителя, делает машину удобной для использования на тесных подземных парковках. Пространство кузова позволило оборудовать салон тремя рядами кресел. Второй ряд представлен двумя раздельными сиденьями, а третий (трехместный) можно сложить в пропорции 50/50.

Автомобиль оснащен полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 136 лошадиных сил, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Для эффективной работы силового агрегата производитель рекомендует использовать топливо марки АИ-92.

В базовую комплектацию Sollers SF1 войдут две фронтальные подушки безопасности, дисковые тормоза на всех колесах и датчики парковки сзади. Снаружи автомобиль получит противотуманные фары и светодиодные ходовые огни. В салоне обещаны кондиционер и аудиосистема. Функция подогрева доступна не только для передних сидений, зеркал и форсунок омывателя, но и для рулевого колеса.

