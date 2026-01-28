Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
15:30, 28 января 2026Авто

Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

Водителям объяснили важность тщательной очистки колесных арок от снега
Марина Аверкина

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Откапывая автомобиль из-под сугроба, очень важно тщательно очистить колесные арки. Снег, плотно утрамбовавшийся в них, создает значительное сопротивление качению, что заставляет силовой агрегат и трансмиссию работать в экстремальном режиме, объяснили RT специалисты пресс-службы «СберАвто». Простые правила помогут избежать ошибок, которые способны привести к дорогостоящему ремонту.

Прежде нужно убрать снег вокруг машины, освободить «из плена» колеса, удалить плотный слой из-под переднего и заднего бампера. После этого можно приступать к аркам.

Одновременно с этим, по словам специалистов, двигателю и коробке передач стоит дать прогреться на холостом ходу 3-5 минут. «За это время моторное и трансмиссионное масло начинают нормально циркулировать и обеспечивать защиту деталей. Попытка сдвинуть машину в сугробе на холодных агрегатах создаст пиковые нагрузки на двигатель и коробку передач и ускорит их износ», — предупредили они.

Материалы по теме:
Медкомиссия для получения прав. Как водителям получить медсправку в 2026 году: список врачей, документы, цена
Медкомиссия для получения прав.Как водителям получить медсправку в 2026 году: список врачей, документы, цена
20 января 2026
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025

До выезда машины с места стоянки стоит подготовить колею. Снежные массы перед автомобилем лучше разбирать «послойно», создавая пологий и утоптанный съезд. Это снизит нагрузку на трансмиссию и уменьшит вероятность пробуксовки колес. Если машина «утонула» в снегу, то помогут подручные средства, вроде резиновых ковриков, которые можно подложить под ведущие колеса. Это даст возможность начать движение без активной пробуксовки и снизит риск перегрева сцепления и трансмиссионной смазки.

Если машина не начинает двигаться плавно, а ощущается явное сопротивление, попытки выехать с места стоит прекратить и продолжить уборку снега. «Появление запаха гари или посторонних звуков является сигналом к немедленному прекращению действий. В таких ситуациях несколько дополнительных минут с лопатой сохранят ресурс агрегатов и помогают избежать дорогостоящего ремонта», — подытожили специалисты сервиса.

Ранее автоинструкторы назвали главные ошибки водителей на зимней дороге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В Европе признались в страхе перед США

    Кремль раскрыл подробности разговоров Путина и Трампа о Зеленском

    Вероятность пандемии гриппа в феврале оценили

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok