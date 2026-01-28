Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

Водителям объяснили важность тщательной очистки колесных арок от снега

Откапывая автомобиль из-под сугроба, очень важно тщательно очистить колесные арки. Снег, плотно утрамбовавшийся в них, создает значительное сопротивление качению, что заставляет силовой агрегат и трансмиссию работать в экстремальном режиме, объяснили RT специалисты пресс-службы «СберАвто». Простые правила помогут избежать ошибок, которые способны привести к дорогостоящему ремонту.

Прежде нужно убрать снег вокруг машины, освободить «из плена» колеса, удалить плотный слой из-под переднего и заднего бампера. После этого можно приступать к аркам.

Одновременно с этим, по словам специалистов, двигателю и коробке передач стоит дать прогреться на холостом ходу 3-5 минут. «За это время моторное и трансмиссионное масло начинают нормально циркулировать и обеспечивать защиту деталей. Попытка сдвинуть машину в сугробе на холодных агрегатах создаст пиковые нагрузки на двигатель и коробку передач и ускорит их износ», — предупредили они.

До выезда машины с места стоянки стоит подготовить колею. Снежные массы перед автомобилем лучше разбирать «послойно», создавая пологий и утоптанный съезд. Это снизит нагрузку на трансмиссию и уменьшит вероятность пробуксовки колес. Если машина «утонула» в снегу, то помогут подручные средства, вроде резиновых ковриков, которые можно подложить под ведущие колеса. Это даст возможность начать движение без активной пробуксовки и снизит риск перегрева сцепления и трансмиссионной смазки.

Если машина не начинает двигаться плавно, а ощущается явное сопротивление, попытки выехать с места стоит прекратить и продолжить уборку снега. «Появление запаха гари или посторонних звуков является сигналом к немедленному прекращению действий. В таких ситуациях несколько дополнительных минут с лопатой сохранят ресурс агрегатов и помогают избежать дорогостоящего ремонта», — подытожили специалисты сервиса.

Ранее автоинструкторы назвали главные ошибки водителей на зимней дороге.