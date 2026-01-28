В России возбудили дело после избиения школьницы из-за павшего на СВО отца

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве после избиения школьницы подростком в станице Ольгинской Аксайского района. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, школьница подверглась жестокой травле со стороны других подростков из-за того, что ее отец пал в бою в зоне специальной военной операции (СВО). После огласки случившегося семье девочки стали поступать угрозы.

В полиции и прокуратуре сообщили о проведении проверки по факту происходящего.

Ранее дети сняли произошедшее на видео. Судя по кадрам, мальчик поджидал девочку на выходе из класса, а когда она подошла, то ударил о дверной косяк головой. Школьница упала и, как утверждается, потеряла сознание.