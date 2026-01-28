В Сети распространили фейковые приказы о доступе в интернет по паспортам

Приказы о доступе в интернет по паспорту в регионах России оказались фейковыми

В сети распространились фейковые приказы для жителей разных регионов России о якобы доступе в интернет по паспорту. На самом деле такие приказы не публиковались ни одним из регионов, многие из них выпустили официальные опровержения.

Согласно фейковым приказам, в Орловской, Ивановской, Рязанской, Владимирской, а также Ульяновской областях с 1 февраля 2026 года доступ в интернет будет осуществляться строго по паспорту. Исключением якобы являются участники СВО, их родственники и госслужащие.

Так, на сайте департамента развития информационного общества Ивановской области, чей директор Михаил Хохлов якобы издал соответствующий приказ, такого документа нет. Отсутствует похожий документ и в указах губернатора и постановлениях правительства региона.

Кроме того, в документе интернет назван «глобальной сетью», тогда как в реальных официальных документах российских органов власти он, как правило, указывается как «информационно-телекоммуникационная сеть “Интернет”». Также документ содержит грамматическую ошибку во фразе: «гражданам, берущим участие в проведении специальной военной операции».

Не принималось подобное постановление и в Рязанской области — его нет в разделе документов министерства цифрового развития региона, который якобы издал его, а также постановлениях и распоряжениях правительства и губернатора области. Документ содержит те же грамматические ошибки, что и в ивановской версии, в нем также нет отметки о его государственной регистрации, которая присутствует на настоящих изданных Минцифры Рязанской области постановлениях.

Не найден такой документ и на порталах правительства Ульяновской области, в том числе местного министерства цифрового развития, которым якобы принят приказ о доступе в интернет по паспорту.

Кроме того, Центр управления регионом опроверг этот фейк. Там подтвердили, что приказ фальшивый, назвав его грубо сверстанной подделкой. «Министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров также подтвердил, что подобного приказа не существует», — отметило ведомство. На эту публикацию ЦУР также сослались ряд местных СМИ, в частности, «УлПравда» и «Комсомольская правда».

В Орловской области департамент информационных технологий региона также не издавал подобный приказ. Не найден документ и в официально опубликованных приказах правительства. Сам департамент также подтвердил, что такого документа не существует и информация является фейком.

Не принимался такой документ и во Владимирской области — какой-либо похожий приказ отсутствует как в разделе опубликованных правительством, так и местным министерством цифрового развития. Также местный «6 канал» со ссылкой на региональные власти подтвердил, что документ поддельный.

В двух сканах фальшивых документов должность ответственного подписана просто как «Министр», что не соответствует правилам оформления официальных документов в России.

Фейковые сообщения не получили распространение в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».