Интернет и СМИ
13:19, 28 января 2026Интернет и СМИ

Валуев опроверг причастность к видео со словами о «кнуте» для бывших республик СССР

Валуев подтвердил, что видео о «кнуте» для бывших республик СССР является фейком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Николай Валуев подтвердил, что видео, в котором он якобы заявляет о «кнуте» для бывших республик СССР, является фейком. Причастность к ролику с провокационными заявлениями он опроверг в беседе с РИА Новости.

Одним из первых видео с изображением Валуева опубликовал аккаунт в TikTok под названием «Адский оркестр». В представленном ролике депутат Госдумы якобы говорит о необходимости России изменить отношение к бывшим советским республикам на более жесткое.

«Нас ждет еще не одна спецоперация. (...) Мы 30 лет давали пряники постсоветским республикам. Не помогло. Нужен кнут. Поэтому готовим молодежь», — утверждается в ролике.

При этом видео, в котором Валуев бы делал подобные заявления, не опубликовано на его официальных ресурсах — в частности, в его Telegram-канале.

В ролике есть признаки дипфейка. При внимательном просмотре можно заметить, что мимика и движения губ депутата неестественны и не совпадают с произносимыми словами. Также можно заметить, что видео неоднородно: кадр минимум единожды переключается. Эти особенности указывают на то, что ролик был создан при помощи нейросетей.

Система «Зефир» на базе искусственного интеллекта определила распространяющиеся кадры как дипфейк.

В оригинальном ролике, на основе которого был создан дипфейк, не идет речи о бывших республиках СССР. В действительности Валуев в нем поздравляет с трехлетием Центр «ВОИН».

Депутат в беседе с РИА Новости подтвердил, что ролик с якобы его заявлениями про бывшие советские республики является фейком, созданным с помощью искусственного интеллекта. «Видео не имеет ко мне никакого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта» , — сказал Валуев.

Посольство России в Казахстане также сообщило, что видео является подделкой. «Подделку обличили независимые фактчекеры, в том числе казахстанские. (...) ​Цель этого вброса — поссорить Россию с дружественными странами Центральной Азии, посеять недоверие между нашими народами», — указали в посольстве.

Поддельный ролик с заявлениями якобы от Валуева о бывших советских республиках распространился преимущественно в соцсетях. В российских СМИ видео не получило освещения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

