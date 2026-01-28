Военкор показал Константиновку с воздуха и раскрыл подробности о боях за город

Военкор Кулько показал вид на Константиновку в ДНР с воздуха

В Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) растет накал боевых действий. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Кулько в Telegram.

Военкор показал вид на город, снятый с воздуха беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). На опубликованных кадрах зафиксированы поврежденные и разрушенные в ходе сражений многоэтажные здания.

«В одном многоэтажном доме может находиться сразу несколько пунктов запуска и управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их выявляют и уничтожают. Именно с этим связаны серьезные, но точечные разрушения в городской застройке, которые видны на этих кадрах», — объяснил Кулько.

Ранее в России отреагировали на переброску новых сил ВСУ в район Константиновки. Отправление украинских военнослужащих на данный участок фронта сравнили с киданием дров в топку.