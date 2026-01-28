Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:33, 28 января 2026Бывший СССР

Военкор показал Константиновку с воздуха и раскрыл подробности о боях за город

Военкор Кулько показал вид на Константиновку в ДНР с воздуха
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

В Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) растет накал боевых действий. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Кулько в Telegram.

Военкор показал вид на город, снятый с воздуха беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). На опубликованных кадрах зафиксированы поврежденные и разрушенные в ходе сражений многоэтажные здания.

«В одном многоэтажном доме может находиться сразу несколько пунктов запуска и управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их выявляют и уничтожают. Именно с этим связаны серьезные, но точечные разрушения в городской застройке, которые видны на этих кадрах», — объяснил Кулько.

Ранее в России отреагировали на переброску новых сил ВСУ в район Константиновки. Отправление украинских военнослужащих на данный участок фронта сравнили с киданием дров в топку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бегство Асада из Сирии привело к возрождению ИГИЛ. Что об этом известно и как может отреагировать Россия?

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Вере Брежневой предрекли забвение после отказа от песен на русском

    Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына россиянин возражал против решения суда

    На Украине назвали европейские гарантии безопасности бессмысленными

    Военкор показал Константиновку с воздуха и раскрыл подробности о боях за город

    К арестованным за проникновение на военную базу США россиянкам отказались пускать родных

    Почетный президент РФС оценил необходимость возвращения Захаряна в «Динамо»

    Популярный российский комик купил русскую газету в США и удивился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok