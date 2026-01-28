Реклама

13:30, 28 января 2026Забота о себе

Врач предупредил худых людей о возможных рисках для здоровья

Врач Гуттман: У худых людей тоже может быть опасно высокий уровень холестерина
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Serenay Tosun / Unsplash

Кардиолог Оливер Гуттман предупредил худых людей о возможных рисках для здоровья. Его слова приводит издание Infobae.

Гуттман рассказал, что у людей без лишнего веса тоже может быть опасно высокий уровень холестерина в крови. Причем видимые симптомы патологии в определенных случаях отсутствуют вовсе. В связи с этим некоторые люди узнают о проблеме только после сдачи анализов, предупредил врач.

Дело в том, что уровень холестерина в крови зависит от большого количества факторов, объяснил Гуттман. В качестве примера он привел генетическую предрасположенность, состояние печени и особенности питания. Что касается последнего, худые люди могут употреблять много продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, но выглядеть при этом здоровыми, отметил врач.

Ранее диетолог Елена Устинова перечислила самые опасные для печени виды алкоголя. Наибольший вред этому органу наносят коктейли, заявила она.

