Забившие свидетеля резонансного преступления бывшие полицейские получили срок

В Новосибирске суд приговорил убивших свидетеля преступления экс-полицейских

Новосибирский областной суд приговорил двух бывших полицейских к 15,5 и 16,5 году колонии за расправу над возможным свидетелем совершенного ими преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в 2013 году двое сотрудников полиции избили до смерти мужчину и спрятали его тело. Как стало известно ТАСС, потерпевшим оказался задержанный по делу об административном правонарушении, тот по пути в отдел заявил, что знает об участии правоохранителей в расправе над школьницей в 2010 году. Услышав это, осужденные остановили машину, вывели из нее мужчину и стали избивать.

Сообщается, что 15-летнюю школьницу сотрудники милиции сбили на автомобиле и, чтобы избежать наказания, спрятали ее тело и скрыли следы преступления. Новосибирский облсуд признал их тогда невиновными в расправе над школьницей.

Ранее стало известно, что в Омске суд дал экс-полицейским 16 и 17 лет колонии за торговлю героином.