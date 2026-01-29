Адвокат рассказал о случаях оформления кредитов на пациентов интерната для душевнобольных

Адвокат Мухин: На некоторых постояльцев интерната в Кузбассе оформляли кредиты

На некоторых пациентов интерната для душевнобольных в Кемеровской области оформляли кредиты. Об этих случаях в беседе с RT рассказал юрист, представляющий интересы пациентов учреждения, Алексей Мухин.

По словам адвоката, постояльцев интерната также били, не выпускали на прогулки и пичкали транквилизаторами.

«До сих пор ко мне обращаются инвалиды, их также по-прежнему не выпускают. По поводу избитого — проверка уже была. Созванивались со мной, Следственный комитет допрашивал санитаров. Те подтвердили, что пристегивали на цепи. Но там написали акт, что этот человек якобы сам бьется, приступы у него — акт несчастных случаев. Чем закончится — неизвестно», — отметил он.

Мухин также заявил, что сотрудников интерната якобы наказывают за рассказы о таком. «Они поодиночке боялись куда-то писать. Их сразу бы уволили, они знают. Там массово увольняли, [когда] кто-то что-то... Открывал рот против директора. Вынуждали уволиться, не давали работать. Но сейчас они массово объединились и сообщили о случаях, что смертность там, вирусы, и их не лечат, в больницы не вывозят никого, чтобы лечить», — сказал собеседник издания.

О смерти в течение одного месяца девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет стало известно в четверг, 29 января. Предварительно, вирусная инфекция в психоневрологическом доме-интернате распространилась из-за ненадлежащей работы персонала.