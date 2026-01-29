В интернате для душевнобольных, где произошли массовые смерти, скрывали вирус. Пациентов держали в антисанитарии и кормили гнилью

В интернате для душевнобольных в Кузбассе скрывали пневмонию

В Прокопьевском психоневрологическом интернате в Кузбассе, где зафиксировали девять случаев смерти за месяц, скрывали больных пневмонией. Об этом рассказала сотрудница учреждения Юлия.

По ее словам, в интернате знали о заболевании пациентов, но не отправляли их на лечение в инфекционные больницы. Она также сообщила о проблемах с нехваткой персонала. По словам женщины, на 200 пациентов приходилась одна медсестра. Сотрудники работали либо с одним выходным, либо без выходных.

Другая работница интерната рассказала, что в учреждение якобы привозят людей с ВИЧ и туберкулезом, однако персоналу об этом не говорят.

Telegram-канал Shot также сообщил, что пациентов интерната одевали в чистую одежду только во время приезда комиссии, а в остальное время обращались с ними жестоко: били и даже сажали на цепь.

Вирусная инфекция в интернате могла распространиться из-за персонала

В Следственном комитете (СК) России ранее сообщили «Ленте.ру», что вирусная инфекция в психоневрологическом доме-интернате Прокопьевска распространилась из-за ненадлежащей работы персонала.

С 23 января признаки массового заболевания выявили у 46 постояльцев. Их отправили в больницу. Состояние здоровья троих ухудшилось вследствие заболевания, врачи не смогли им помочь. Выясняются причины смерти еще шести человек.

В настоящее время идет допрос сотрудников интерната, проведена выемка документов, назначены судебные экспертизы для определения причин возникновения и распространения инфекции, а также установления причинно-следственной связи между действиями персонала и случаями массовой смерти в интернате. Расследование проводится по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

О массовой смерти пациентов интерната для душевнобольных стало известно 29 января

В Минсоцзащиты Кузбасса сообщили, что комиссия выявила массовую смерть пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната в Кемеровской области.

Как рассказали в ведомстве, были зафиксированы девять случаев смерти душевнобольных постояльцев в возрасте от 19 до 79 лет за месяц. Сообщалось, что большинство из них якобы связаны с проблемами с сердцем. Вся информация была передана в правоохранительные органы. «По каждому случаю будет проведена тщательная проверка причин произошедшего с привлечением всех компетентных органов», — заверили в Минсоцзащиты.

Также были приведены подробности о нескольких пациентах. Среди них оказалась 21-летняя девушка с детским церебральным параличом, четыре пенсионерки с различными видами сердечной недостаточности, 68-летний мужчина с хронической болезнью легких и 42-летний мужчина, причиной смерти которого стала тромбоэмболия — острое состояние, вызванное закупоркой кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Умерших пациентов кормили протухшей едой, содержали в антисанитарии и могли отбирать у них пенсии

Как выяснило издание Mash, в заведении, где была зафиксирована массовая смерть, пациентов кормили протухшей едой.

По сведениям издания, проблему исправили накануне после многочисленных жалоб. Пациенты поступали в медпункт с высокой температурой, головной болью и кашлем. Жаропонижающие препараты им не выдавали и не отправляли их в медицинские учреждения. Привозить в больницы пациентов из интерната начали только после появления в соцсетях информации о нарушениях.

Мясо, рыбу и овощи измельчали в одной мясорубке из‑за отсутствия оборудования, в корпусах было холодно, не хватало лекарств для пациентов.

При этом, по данным Shot, проверка прокуратуры выявила нарушения санитарных норм в данном интернате. Как выяснило издание, грибковые ногти пациентов спиливали в местах сдачи крови. Кроме того, сотрудники учреждения не проводили дезинфекцию помещений.

По информации журналистов, постояльцы также жаловались на то, что у них отбирают пенсии. Эту информацию подтвердили бывшие сотрудники. Они рассказали, что полностью выплат лишали пациентов без родственников, а остальным оставляли четверть всей суммы.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В интернате не было лекарств на новогодних каникулах

Telegram-канал Mash также сообщил, что в этом интернате для душевнобольных не было лекарств на новогодних каникулах.

Работники в беседе с изданием отметили, что на праздниках многие пациенты слегли с гриппом и пневмонией. Люди просили дать им таблетки, однако помощи не было — администрация просила обращаться после каникул. Состояние одного из больных стало резко ухудшаться, только после этого на проблему обратили внимание.

Как выяснил Mash, всего в интернате в Прокопьевске проживали около 500 человек. Их банковские карты, на которые поступали пенсии, забрали представители руководства учреждения. Деньги с них снимали на покупку еды и лекарств, если же пациент обращался с просьбой купить что-то для него, ему чаще всего отказывали.

В лесу возле интерната нашли могилы

Издание Ngs42.ru сообщило, что умерших пациентов интерната хоронили неподалеку от учреждения. Могилы нашел местный житель. По словам мужчины, впервые он наткнулся на захоронения летом во время прогулки по лесу. Он сразу предположил, что могилы связаны с интернатом для душевнобольных. «Просто среди леса, где-то в глубине, стоят надгробные кресты. Летом вообще не найти, когда все разрастется», — поделился собеседник издания.

По просьбе журналистов он вернулся на то же место и сделал фотографии. На снимках видно могилы, принадлежащие людям в возрасте от 19 до 73 лет. Фамилии и даты смерти замазаны.

Местный житель обратил внимание, что надгробия не новые и, вероятно, сняты с других могил. При этом никаких знаков, что территория относится к кладбищу, нет.