Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:31, 29 января 2026Силовые структуры

Появилась версия о причине массовых смертей в российском интернате для душевнобольных

СК: Вирусная инфекция в интернате Прокопьевска распространилась из-за персонала
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вирусная инфекция в психоневрологическом доме-интернате Прокопьевска распространилась из-за ненадлежащей работы персонала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

С 23 января признаки массового заболевания выявили у 46 постояльцев. Их отправили в больницу. Состояние здоровья троих ухудшилось вследствие заболевания, врачи не смогли им помочь. Выясняются причины смерти еще шести человек.

В настоящее время идет допрос сотрудников интерната, проведена выемка документов, назначены судебные экспертизы для определения причин возникновения и распространения инфекции, а также установления причинно-следственной связи между действиями персонала и массовыми смертями в интернате.

Расследование проводится по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Минсоцзащиты Кузбасса сообщило, что диагнозы большинства умерших постояльцев связаны с болезнями сердца.

О смерти девяти пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната стало известно 29 января. До этого в учреждении выявили два случая внебольничной пневмонии, у 46 человек обнаружили ОРВИ, в том числе грипп.

Также сообщалось о плохих условиях содержания пациентов. Их кормили испорченной едой, содержали в холодных комнатах и не лечили от простуды. Медсестрам приходилось мыть туалеты и выполнять обязанности санитарок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» заключил сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Евгения Медведева примерила свадебный наряд

    ВС России придумали новый способ скрывать от ВСУ летящие дроны

    В США увидели в ИИ причину проблем с трудоустройством выпускников колледжей

    Расчленивший в Дагестане мать троих детей оказался экстремистом с криминальным прошлым

    Врач связал смерти пациентов интерната в Кузбассе с распространенной инфекцией

    Названы возможные критерии запрета на билеты «банка приколов»

    Продажи бракованных машин в России взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok