Раскрыты диагнозы умерших пациентов интерната для душевнобольных в Кузбассе

У большинства умерших пациентов интерната в Кузбассе нашли проблемы с сердцем

Диагнозы большинства умерших постояльцев Прокопьевского психоневрологического интерната в Кемеровской области связаны с болезнями сердца. Подробности об этом раскрыло Минсоцзащиты Кузбасса, пишет портал Ngs42.ru.

Так, в ведомстве сообщили о 21-летней девушке с церебральным параличом, двух 79-летних женщинах с энцефалопатией и декомпенсацией сердечной недостаточности и 67-летней женщине с хронической сердечной недостаточностью, смерти которых произошли на территории интерната. Еще четверых не спасли врачи Прокопьевской городской больницы: 42-летнего мужчину с тромбоэмболией, 68-летнего мужчину с хронической болезнью легких, а также 19-летнего молодого человека и 73-летнюю женщину, диагнозы которых неизвестны. Кроме того, 69-летнюю женщину с декомпенсацией длительно текущей сердечной недостаточности не успели довезти до больницы врачи скорой помощи.

Ранее сообщалось о плохих условиях содержания пациентов. Как выяснили журналисты, улучшения происходили только перед важными проверками. При этом медсестрам приходилось мыть туалеты и выполнять обязанности санитарок.

О смерти девяти пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната стало известно 29 января. До этого в учреждении выявили два случая внебольничной пневмонии, у 46 человек обнаружили ОРВИ, в том числе грипп. Кроме того, сотрудники учреждения рассказывали, что пациентов кормили испорченной едой, содержали в холодных комнатах и не лечили от простуды.