14:05, 24 января 2026Россия

В российском интернате для лиц с психическими расстройствами произошла вспышка пневмонии

Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom  

В Кузбассе в ГБУ «Прокопьевский дом‑интернат для граждан, имеющих психические расстройства» произошла вспышка внебольничной пневмонии. Об этом в субботу, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Отмечается, что всего выявлено два случая внебольничной пневмонии. Еще у 46 человек, у которых не отмечалось клинических проявлений заболевания, проведенные анализы дали положительные результаты на ОРВИ, в том числе на грипп. Контактные лица госпитализированы в инфекционный стационар.

Управлением организовано проведение в интернате комплекса противоэпидемических мероприятий. За контактными лицами установлено круглосуточное медицинское наблюдение.

Ранее в России заявили о вспышке острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) после новогодних праздников. Как стало известно Telegram-каналу Shot, число заболевших за последнюю неделю выросло в 1,5 раза. По данным издания, причиной стало то, что многие после затяжных каникул вернулись на работу и учебу.

