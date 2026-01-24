В российском интернате для лиц с психическими расстройствами произошла вспышка пневмонии

В Кузбассе в интернате для лиц с расстройствами психики выявили пневмонию

В Кузбассе в ГБУ «Прокопьевский дом‑интернат для граждан, имеющих психические расстройства» произошла вспышка внебольничной пневмонии. Об этом в субботу, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Отмечается, что всего выявлено два случая внебольничной пневмонии. Еще у 46 человек, у которых не отмечалось клинических проявлений заболевания, проведенные анализы дали положительные результаты на ОРВИ, в том числе на грипп. Контактные лица госпитализированы в инфекционный стационар.

Управлением организовано проведение в интернате комплекса противоэпидемических мероприятий. За контактными лицами установлено круглосуточное медицинское наблюдение.

Ранее в России заявили о вспышке острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) после новогодних праздников. Как стало известно Telegram-каналу Shot, число заболевших за последнюю неделю выросло в 1,5 раза. По данным издания, причиной стало то, что многие после затяжных каникул вернулись на работу и учебу.