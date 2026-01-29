Реклама

Россия
10:16, 29 января 2026Россия

Стало известно о массовой смерти пациентов российского интерната для душевнобольных

Минсоцзащиты Кузбасса сообщило о смерти 9 пациентов интерната в Прокопьевске
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Media_Photos / Shutterstock / Fotodom

Комиссия выявила массовую смерть пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната в Кемеровской области. Об этом сообщили в Минсоцзащиты Кузбасса, пишет Ngs42.ru.

Как рассказали в ведомстве, зафиксированы девять случаев смерти душевнобольных постояльцев в возрасте от 19 до 79 лет за месяц. Большинство из них связаны с проблемами с сердцем. Вся информация передана в правоохранительные органы. «По каждому случаю будет проведена тщательная проверка причин произошедшего с привлечением всех компетентных органов», — заверили в Минсоцзащиты.

Также приводятся подробности о нескольких пациентах. Среди них оказалась 21-летняя девушка с детским церебральный параличом, четыре пенсионерки с различными видами сердечной недостаточности, 68-летний мужчина с хронической болезнью легких и 42-летний мужчина, причиной смерти которого стала тромбоэмболия — острое состояние, вызванное закупоркой кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом.

Как рассказали изданию сотрудники учреждения, обратившиеся в издание, пациентов интерната кормили сгнившей едой, содержали в холодных комнатах и не лечили от простуды, а осенью они начали массово болеть.

Ранее Роспотребнадзор сообщил «Ленте.ру», что в учреждении выявили два случая внебольничной пневмонии. Еще у 46 человек обнаружили ОРВИ, в том числе грипп.

