11:04, 29 января 2026Россия

В российском интернате для душевнобольных привели детали об условиях содержания пациентов

Сотрудники интерната в Кузбассе назвали плохими условия содержания пациентов
Майя Назарова

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Сотрудники интерната в городе Прокопьевск в Кузбассе, где не выжили девять человек, назвали плохими условия содержания пациентов. Другие детали содержания больных они привели в разговоре с Telegram-каналом Shot.

По сведениям российского издания, улучшения в жизни больных происходили только перед важными проверками. Медсестрам дома-интерната в Кемеровской области приходилось мыть туалеты и выполнять обязанности санитарок. В учреждении жаловались на нехватку персонала. Работники дома-интерната поделились, что в помещениях царила антисанитария.

Сотрудников активно нанимали на работу, предлагая зарплату до 35 тысяч рублей. С начала 2026 года там искали слесаря-электрика, сиделок, инструкторов по трудовой терапии и лечебной физкультуре, уборщика производственных помещений.

До этого стало известно, что пациентов интерната для душевнобольных в Прокопьевске кормили протухшими продуктами.

29 января в Минсоцзащиты Кузбасса рассказали о смерти за месяц девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет. В ведомстве заверили, что всю информацию о ЧП передали в правоохранительные органы.

