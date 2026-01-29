Реклама

10:45, 29 января 2026Россия

Появились подробности о массовой смерти пациентов российского интерната для душевнобольных

Mash: В интернате в Прокопьевске умерших пациентов кормили протухшей едой
Майя Назарова

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Большинство пациентов интерната для душевнобольных в Прокопьевске Кемеровской области умерли от проблем с сердцем. Такие подробности о случившемся появились в Telegram-канале Mash.

Как выяснило издание, в заведении, где была зафиксирована массовая смерть, пациентов кормили протухшей едой.

По данным Mash, проблему исправили накануне после многочисленных жалоб. Пациенты поступали в медпункт с высокой температурой, головной болью и кашлем. Жаропонижающие препараты им не выдавали и не отправляли в медицинские учреждения. Привозить в больницы пациентов из интерната начали только после появления в соцсетях информации о нарушениях.

Мясо, рыбу и овощи измельчали в одной мясорубке из‑за отсутствия оборудования, в корпусах было холодно, не хватало лекарств для пациентов.

29 января в Минсоцзащиты Кузбасса рассказали о смерти за месяц девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет. В ведомстве заверили, что всю информацию о ЧП передали в правоохранительные органы.

