Россия
12:31, 29 января 2026Россия

В интернате для душевнобольных в Кузбассе скрывали одну болезнь

В интернате для душевнобольных в Кузбассе скрывали заразившихся пневмонией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsan Loonprom / Shutterstock / Fotodom

В Прокопьевском психоневрологическом интернате в Кузбассе, где зафиксировали девять случаев смерти за месяц, скрывали больных пневмонией. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на сотрудницу учреждения Юлию.

По ее словам, в интернате знали о заболевании пациентов, но не отправляли их на лечение в инфекционные больницы.

Она также рассказала о проблемах с нехваткой персонала. Так, на 200 пациентов приходилась одна медсестра. Сотрудники работали либо с одним выходных, либо без них.

Другая работница интерната рассказала, что в учреждение привозят людей с ВИЧ и туберкулезом, однако персоналу об этом не говорят.

О массовой смерти пациентов стало известно 29 января. До этого в интернате выявили два случая внебольничной пневмонии, у 46 человек обнаружили ОРВИ, в том числе грипп. Сотрудники учреждения утверждали, что больных кормили испорченной едой, содержали в холодных комнатах и не лечили от простуды.

