Грибковые ногти душевнобольных пациентов интерната в Кузбассе пилили в местах сдачи крови

Shot: Проверка выявила нарушения санитарных норм в Прокопьевском интернате

Проверка прокуратуры выявила нарушения санитарных норм в Прокопьевском психоневрологическом интернате в Кузбассе, где зафиксировали девять случаев смерти за месяц. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как выяснило издание, грибковые ногти пациентов пилили в местах сдачи крови. Кроме того, сотрудники учреждения не проводили дезинфекцию помещений.

По информации журналистов, постояльцы также жаловались на то, что у них отбирают пенсии. Эту информацию подтвердили бывшие сотрудники. Они рассказали, что полностью выплат лишали пациентов без родственников, а остальным оставляли четверть всей суммы.

Ранее в Минсоцзащиты Кемеровской области сообщили, что диагнозы большинства умерших постояльцев интерната связаны с болезнями сердца.

О смерти девяти пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната стало известно 29 января. До этого в учреждении выявили два случая внебольничной пневмонии, у 46 человек обнаружили ОРВИ, в том числе грипп. Кроме того, сотрудники учреждения рассказывали, что пациентов кормили испорченной едой, содержали в холодных комнатах и не лечили от простуды.