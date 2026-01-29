Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 29 января 2026Россия

В лесу возле интерната для душевнобольных в Кузбассе нашли могилы и сняли на фото

Ngs42: Пациентов интерната в Кузбассе хоронили в лесу поблизости
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Пациентов «Прокопьевского дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства» в Кузбассе, где зафиксировали девять случаев смерти за январь, хоронили неподалеку от учреждения. Могилы нашел местный житель, пишет Ngs42.ru.

По словам мужчины, впервые он наткнулся на захоронения летом во время прогулки по лесу. Он сразу предположил, что могилы связаны с интернатом для душевнобольных. «Просто среди леса, где-то в глубине, стоят надгробные кресты. Летом вообще не найти, когда все разрастется», — поделился собеседник издания.

По просьбе журналистов он вернулся на то же место и сделал фотографии. На снимках видно могилы, принадлежащие людям в возрасте от 19 до 73 лет. Фамилии и даты смерти замазаны.

Местный житель обратил внимание, что надгробия не новые и, вероятно, сняты с других могил. При этом никаких знаков, что территория относится к кладбищу, нет.

Ранее в Минсоцзащиты Кемеровской области сообщили, что диагнозы большинства умерших постояльцев интерната связаны с болезнями сердца.

О смерти девяти пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната стало известно 29 января. Диагнозы большинства из них связаны с болезнями сердца. До этого в учреждении выявили два случая внебольничной пневмонии, у 46 человек обнаружили ОРВИ, в том числе грипп. Кроме того, сотрудники учреждения рассказывали, что пациентов кормили испорченной едой, содержали в холодных комнатах и не лечили от простуды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремлю задали вопрос об энергетическом перемирии Украины и России

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Иран предупредил США о беспрецедентном ответе на военный удар

    Выглядящая гораздо моложе своих лет 74-летняя женщина раскрыла свой секрет

    В России предупредили Евросоюз о реальной угрозе безопасности

    Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда

    Кадыров примет участие в переговорах Путина с иностранным лидером

    Выявлена неочевидная причина быстрого ухудшения когнитивных функций

    В НАТО вновь испугались России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok