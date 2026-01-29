В российском интернате рассказали о предшествующем смертям пациентов событии

Mash: В интернате в Прокопьевске не было лекарств на новогодних каникулах

В интернате для душевнобольных в Прокопьевске Кемеровской области не было лекарств на новогодних каникулах. О такое предшествующем смертям 9 пациентов событии рассказали сотрудники учреждения, передает Telegram-канал Mash.

Работники в беседе с российским изданием отметили, что на праздниках многие пациенты слегли с гриппом и пневмонией. Люди просили дать им таблетки, однако помощи не было — администрация просила обращаться после каникул. Состояние одного из больных стало резко ухудшаться, только после этого на проблему обратили внимание.

Как выяснил Mash, всего в интернате в Прокопьевске проживало около 500 человек. Их банковские карты, на которые поступали пенсии, забрали представители руководства учреждения. Деньги с них снимали на покупку еды и лекарств, если же пациент обращался с просьбой купить что-то для себя, ему чаще всего отказывали.

До этого сотрудники интерната в Кузбассе назвали плохими условия содержания пациентов.

В учреждении больных кормили тухлыми продуктами и держали в холодных палатах с тараканами.

29 января в Минсоцзащиты Кузбасса сообщили о смерти за месяц девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет. В ведомстве заверили, что всю информацию о ЧП передали в правоохранительные органы.