18:29, 29 января 2026Спорт

Американский хоккеист понадеялся на скорое возвращение россиян на международные турниры

Гримальди: Жду возвращения российских хоккеистов на международные соревнования
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Рокко Гримальди

Рокко Гримальди. Фото: Christopher Hanewinckel / Reuters

Американский хоккеист СКА Рокко Гримальди поделился ожиданиями от предстоящего олимпийского хоккейного турнира. Его слова приводит Metaratings.

«Жаль, что Россия не выступит, но я надеюсь, что россиян вернут к соревнованиям как можно скорее», — сказал Гримальди. Также игрок добавил, что ожидает хорошего результата от сборной США, и выделил среди прочих участников Олимпиады команды Германии, Словакии и Чехии.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля 2026 года в Милане. Сборная России не была допущена МОК к участию в нем. Она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

Гримальди выступает за СКА с сезона-2025/26. В текущем регулярном чемпионате КХЛ он провел 46 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности «+1».

