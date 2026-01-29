Реклама

18:52, 29 января 2026Мир

«Бэтмен» раскритиковал власти США

Неизвестный в костюме Бэтмена устроил скандал на заседании совета в Калифорнии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: City of Santa Clara / YouTube

Неизвестный в полном костюме супергероя Бэтмена разразился гневной тирадой на заседании городского совета Санта-Клары, штат Калифорния, обвинив власти в предательстве из-за сотрудничества с Иммиграционной и таможенной службой (ICE). Об этом сообщает SFGATE.

Выступавший обвинил городских лидеров в том, что они подвергают жителей опасности, позволяя федеральному правительству «бесчинствовать» в городе во время предстоящего Суперкубка на стадионе Levi’s Stadium. «На данный момент я стою перед советом трусов. И если вы не действуете, вы не просто трусы. Вы предатели», — заявил мужчина.

Он потребовал немедленно запретить использование городских ресурсов для помощи федеральным агентам во время национального спортивного мероприятия. Неизвестный подчеркнул, что большинство членов совета должны были принять меры предосторожности против ICE еще несколько месяцев назад.

В январе в Миннеаполисе разгорелись протесты после того, как 7 января агент ICE выстрелил в женщину за рулем авто в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов. Спустя неделю, 14 января, федеральный офицер выстрелил мужчине в ногу после нападения с лопатой и рукояткой метлы при попытке арестовать незаконно находившегося в стране гражданина Венесуэлы.

Ситуация в городе усугубилась после того, как 24 января сотрудники Пограничной службы США застрелили в ходе акции протеста 37-летнего медбрата Алекса Претти. По версии митингующих, Претти попытался заступиться за женщину в ходе задержания федеральными агентами, однако получил струю перцового газа в лицо, а затем был повален на землю шестью силовиками и получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. В свою очередь, власти обвинили протестующего в нарушении правил владения оружием и вооруженном сопротивлении федеральным властям.

