ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

ФСБ задержала вымогателя из ростовской ОПГ «Кладбищенские»

В Ростовской области ФСБ и СОБР задержали участника знаменитой ОПГ «Кладбищенские» Дмитрия Шевченко. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным следствия, задержанный с 2016 года занимался вымогательством у коммерсанта и скрывался от силовиков почти 10 лет благодаря поддельному паспорту. Группировка получила свое название из-за коммерсантов, занимавшихся ритуальными услугами, которые были основным источником банды и платили вымогателям долю.

Лидер группировки Нодари Асоян, известный как вор в законе Нодар Руставский в настоящее время скрывается от российских правоохранительных органов за границей.

Ранее в Ростове-на-Дону 15 членов организованной преступной группы (ОПГ) «Сельмаш» получили до 23 лет колонии. Именно их подразделением являлась ОПГ «Кладбищенские».