Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:29, 29 января 2026Силовые структуры

ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

ФСБ задержала вымогателя из ростовской ОПГ «Кладбищенские»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ростовской области ФСБ и СОБР задержали участника знаменитой ОПГ «Кладбищенские» Дмитрия Шевченко. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным следствия, задержанный с 2016 года занимался вымогательством у коммерсанта и скрывался от силовиков почти 10 лет благодаря поддельному паспорту. Группировка получила свое название из-за коммерсантов, занимавшихся ритуальными услугами, которые были основным источником банды и платили вымогателям долю.

Лидер группировки Нодари Асоян, известный как вор в законе Нодар Руставский в настоящее время скрывается от российских правоохранительных органов за границей.

Ранее в Ростове-на-Дону 15 членов организованной преступной группы (ОПГ) «Сельмаш» получили до 23 лет колонии. Именно их подразделением являлась ОПГ «Кладбищенские».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Раскрыты диагнозы умерших пациентов интерната для душевнобольных в Кузбассе

    Женщинам назвали ухудшающую симптомы менопаузы распространенную привычку

    Долина резко увеличила число выступлений

    Объявлено о попытках мошенников нажиться на «боли семей» российских бойцов СВО

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok