В российском регионе членов преступной группы «Сельмаш» приговорили к большим срокам

В Ростове-на-Дону 15 членов организованной преступной группы (ОПГ) «Сельмаш» получили до 23 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в результате проведенных сотрудниками ФСБ и МВД оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность 15 членов ОПГ «Сельмаш» и его подразделения ОПГ «Кладбищенские». В отношении них было возбуждено 18 уголовных дел, в том числе за организацию преступного сообщества, вымогательство и мошенничество.

ОПГ была создана и контролировалась вором в законе Нодари Асояном. Часть полученных средств они направляли в воровской общак. Асоян и остальные члены сообщества находятся в международном розыске.

Суд приговорил 15 участников к срокам от 7,5 до 23 колонии.

Ранее сообщалось, что дело посадивших россиянина на бутылку членов этнической ОПГ поступило в суд.