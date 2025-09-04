Дело посадивших россиянина на бутылку членов этнической ОПГ поступило в суд

В Тюмени взяли под стражу пятерых участников ОПГ за похищения и вымогательства

В Тюмени перед судом предстанут пять членов преступной группы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в 2023 году один из фигурантов для обогащения создал преступную группу, в которую вовлек знакомых, в том числе подростка. С сентября 2023 года по ноябрь 2024-го они, угрожая людям, требовали от них деньги.

В нескольких случаях потерпевших вывозили в безлюдное место и держали до тех пор, пока те не соглашались выполнить требования. Всего в деле девять пострадавших. В отношении одного из них совершили насильственные действия сексуального характера.

Обвиняемые находятся под стражей. В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в преступлениях по статьям о похищении людей, вымогательствах, грабеже, насильственных действиях сексуального характера.

По данным URA.RU, преступная группа состояла из выходцев из стран СНГ. Деньги они вымогали у местных жителей, которых считали слабее себя. Одну из жертв члены ОПГ посадили на бутылку, сняли это на видео и после показывали его в качестве устрашения.