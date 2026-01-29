Реклама

Силовые структуры
10:44, 29 января 2026Силовые структуры

Ликвидированные в Дагестане боевики попали на видео ФСБ

ФСБ показала видео с ликвидированными в Дагестане боевиками, готовившими теракты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками запрещенной в России международной террористической организации, которые готовили в Дагестане теракты. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны тела на земле, автомат и автомобиль. Силовики проводят обыски по месту жительства боевиков, изымаются компоненты взрывного устройства, запрещенная литература. Бандиты присягают террористам, собирают бомбу.

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в республике. Двое подозреваемых оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы. Боестолкновение произошло в Карабудахкентском районе. Пострадавших среди силовиков и местных жителей нет.

Боевики готовили нападение на объект религиозного культа, а также теракт на перегоне Махачкала — Дербент Северо-Кавказской железной дороги. При себе у них было огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, двое жителей Дагестана через мессенджер связались с вербовщиком террористов, присягнули и заявили о готовности совершить теракт.

