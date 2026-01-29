Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:16, 29 января 2026Ценности

Миллиардер-христианин назвал россиянок с короткими волосами безбожными дурами

Миллиардер Стерлигов назвал короткие стрижки у россиянок извращением
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: stockfour / Shutterstock / Fotodom

Миллиардер-христианин Герман Стерлигов порассуждал о женских прическах. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием «Абзац».

Стерлингов напомнил, что в древние времена по длине волос определяли статус девушки. «Волосы просто убирали под платок, и не было проблем с расходами и временем на то, чтобы приводить их в порядок. Это был признак привычной женщины», — объяснил бизнесмен.

По мнению миллиардера, россиянки не до конца понимают, что делают, когда выбирают себе стрижки. Стерлингов назвал короткие волосы извращением, но при этом уточнил, что запрещать женщинам посещать салоны красоты не нужно. «Женщины, которые стригут волосы, — безбожные дуры, все без исключения. Так их воспитали писатели, поэты, актеры, режиссеры, родители, школы, детские сады, институты», — подчеркнул мужчина.

В марте прошлого года депутат Госдумы Виталий Милонов назвал признак аморальных содержанок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Россиянка перенесла инсульт в Южной Корее и застряла в стране из-за долгов больнице

    Каллас заявила об отсутствии поддержки Киева со стороны США

    В США назвали три сценария развития ситуации на Украине в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok