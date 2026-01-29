Миллиардер-христианин назвал россиянок с короткими волосами безбожными дурами

Миллиардер Стерлигов назвал короткие стрижки у россиянок извращением

Миллиардер-христианин Герман Стерлигов порассуждал о женских прическах. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием «Абзац».

Стерлингов напомнил, что в древние времена по длине волос определяли статус девушки. «Волосы просто убирали под платок, и не было проблем с расходами и временем на то, чтобы приводить их в порядок. Это был признак привычной женщины», — объяснил бизнесмен.

По мнению миллиардера, россиянки не до конца понимают, что делают, когда выбирают себе стрижки. Стерлингов назвал короткие волосы извращением, но при этом уточнил, что запрещать женщинам посещать салоны красоты не нужно. «Женщины, которые стригут волосы, — безбожные дуры, все без исключения. Так их воспитали писатели, поэты, актеры, режиссеры, родители, школы, детские сады, институты», — подчеркнул мужчина.

