Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Тишковец: В выходные в Москве ожидается минус 11-16 градусов

В ближайшие субботу и воскресенье, 31 января и 1 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается вторжение холода. Об этом жителям столичного региона рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По прогнозам синоптика, с наступлением пятницы, 30 января, инициатива в атмосфере Москвы и Подмосковья начнет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, а из-за облаков покажется солнце. «Задуют северные ветры, и начнется очередное вторжение холода. В ближайшую ночь в Москве минимальная температура воздуха понизится до минус 12-15, по области — от минус 10-13 на юге, до 17-20 на севере. В дневные часы в столице — минус 10-13, в Подмосковье — минус 9-14», — поделился информацией Тишковец.

В субботу, 31 января, морозы в Москве ночью усилятся до минус 16-19, а днем температура составит не более минус 11-14 — это на пять-шесть градусов ниже нормы. В Подмосковье в ночные часы столбики термометров покажут до минус 15-20. Что касается воскресенья — в ночь на 1 февраля в столице прогнозируется погода без осадков и до минус 17-20 при норме в минус 12. В дневное время, рассказал синоптик, влияние циклона с юго-востока приведет к постепенному натеканию облачности и, как следствие, снегопаду. Температура при этом составит минус 13-16 градусов, добавил он.

Ранее Тишковец заявил, что выросшие в Москве сугробы вдвое превысили климатическую норму.