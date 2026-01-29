Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 29 января 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Тишковец: В выходные в Москве ожидается минус 11-16 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В ближайшие субботу и воскресенье, 31 января и 1 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается вторжение холода. Об этом жителям столичного региона рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По прогнозам синоптика, с наступлением пятницы, 30 января, инициатива в атмосфере Москвы и Подмосковья начнет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, а из-за облаков покажется солнце. «Задуют северные ветры, и начнется очередное вторжение холода. В ближайшую ночь в Москве минимальная температура воздуха понизится до минус 12-15, по области — от минус 10-13 на юге, до 17-20 на севере. В дневные часы в столице — минус 10-13, в Подмосковье — минус 9-14», — поделился информацией Тишковец.

В субботу, 31 января, морозы в Москве ночью усилятся до минус 16-19, а днем температура составит не более минус 11-14 — это на пять-шесть градусов ниже нормы. В Подмосковье в ночные часы столбики термометров покажут до минус 15-20. Что касается воскресенья — в ночь на 1 февраля в столице прогнозируется погода без осадков и до минус 17-20 при норме в минус 12. В дневное время, рассказал синоптик, влияние циклона с юго-востока приведет к постепенному натеканию облачности и, как следствие, снегопаду. Температура при этом составит минус 13-16 градусов, добавил он.

Ранее Тишковец заявил, что выросшие в Москве сугробы вдвое превысили климатическую норму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремлю задали вопрос об энергетическом перемирии Украины и России

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда

    Кадыров примет участие в переговорах Путина с иностранным лидером

    Выявлена неочевидная причина быстрого ухудшения когнитивных функций

    Россиянин получил большой срок за использование цифровых денег

    В НАТО вновь испугались России

    Российского бизнесмена избили после отказа платить за крышу

    Болоньевые вещи достигли пика популярности у россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok