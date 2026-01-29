На Украине признали продвижение ВС России на трех направлениях

ВС России продвинулись в ДНР и Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на трех направлениях в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на аналитиков Deep State.

В частности, аналитики признали продвижение Российской армии на юге Запорожской области (Малая Токмачка), на славянско-краматорском направлении (в районе населенного пункта Дроновка) и на константиновском направлении (в районе населенного пункта Клебан-Быка).

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в направлении Славянска. Армия РФ закрепилась в Красном Лимане и начала бои за Северском.