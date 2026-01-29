Ахматовец показал загадочную надпись на форме подчиненного

Ахматовец Юнусов показал фото выполненной рунами надписи на шевроне подчиненного

Некоторые бойцы спецназа «Ахмат» носят шевроны с выполненными рунами надписями. Это следует из публикации, которую разместил в Telegram командир одной из групп ахматовцев Бекхан Юнусов, известный под позывным Аид.

На выложенном снимке военнослужащему с позывным Свар, оператору беспилотников и подчиненному Юнусова, командир «Ахмата» Апти Адаудинов вручает орден Мужества. Второе фото, которое показал Аид, имеет увеличенный формат, что позволяет рассмотреть загадочную надпись на шевроне Свара. Надпись на форме бойца состоит из двух частей, выполненных, в свою очередь, двумя разными системами письменности, одна из которых является, предположительно, выдуманной адептами так называемой фолк-хистори.

Первая часть выполнена знаками футарка, скандинавской системы рунической письменности, которым соответствуют латинские буквы F, H и T (последний символ на шевроне схож с руной «Тюр» или «Тейваз», встречающейся на логотипах одной из дивизий СС, современного неонацистского «Северного движения сопротивления» и украинского батальона «Кракен»(запрещенная в России террористическая организация); российские суды признают такие символы на шевронах пропагандой нацизма). Что означают буквы F, H и T на шевроне, неизвестно.

Нижняя часть надписи может означать позывной бойца, записанный на смеси того же футарка и якобы существовавших в древности «славянских рун». Буквам соответствуют (в порядке написания) латинская S, кириллические В и А (вышита, предположительно, с ошибкой, так как косая черта в этом знаке обычно располагается ниже) из «славянских рун», а также латинская R — из них складывается слово Свар. При этом первый символ в позывном бойца напоминает запрещенный знак «Совило» или руну «Зиг» из эмблемы СС.

Ранее сообщалось, что россиянку наказали за продажу военных шевронов с одной деталью.

