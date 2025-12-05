Россиянку наказали за продажу военных шевронов с одной деталью

Жительницу Белгорода оштрафовали за продажу военных шевронов с рунами

Жительницу Белгорода, которая занималась продажей военных шевронов с надписью «Быть воином — жить вечно», наказали за одну деталь. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Россиянка, по данным издания, владеет сетевым магазином военной экипировки. В ноябре этого года женщина выставила на витрину шевроны с рунами.

На это обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Жительнице Белгорода предъявили обвинение по части 1 статье 20.3 КоАП («Демонстрация экстремистской символики»).

Гражданка пояснила, что не догадывалась о таком значении символов на шевроне. Она признала вину и раскаялась. Владелице магазина, по решению суда, назначили штраф в тысячу рублей.

Ранее стало известно, что жительницу Зеленограда наказали штрафом за демонстрацию пентаграммы (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено) в отделе полиции.