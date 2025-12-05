Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:57, 5 декабря 2025Россия

Россиянку наказали за продажу военных шевронов с одной деталью

Жительницу Белгорода оштрафовали за продажу военных шевронов с рунами
Майя Назарова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жительницу Белгорода, которая занималась продажей военных шевронов с надписью «Быть воином — жить вечно», наказали за одну деталь. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Россиянка, по данным издания, владеет сетевым магазином военной экипировки. В ноябре этого года женщина выставила на витрину шевроны с рунами.

На это обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Жительнице Белгорода предъявили обвинение по части 1 статье 20.3 КоАП («Демонстрация экстремистской символики»).

Гражданка пояснила, что не догадывалась о таком значении символов на шевроне. Она признала вину и раскаялась. Владелице магазина, по решению суда, назначили штраф в тысячу рублей.

Ранее стало известно, что жительницу Зеленограда наказали штрафом за демонстрацию пентаграммы (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено) в отделе полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях России в случае отказа Украины от урегулирования

    Россиянам назвали признаки опасных сделок с жильем

    Воры проникли в дом известного стримера и украли «все его барахло»

    Россияне потребовали 340 тысяч рублей за нравственные страдания из-за туалетов в самолете

    Пышный прием Путина в Индии назвали ударом по Вашингтону

    Попытку США сорвать план ЕС по замороженным российским активам объяснили

    Мужчина сбросил 20 килограммов и раскрыл секреты похудения

    Мужчина избил водителя скорой помощи в российском городе

    Одно действие среди россиян повторилось почти 200 миллионов раз

    Россиянам назвали самую модную зимнюю обувь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok